Marmaris'in illüstratif turistik haritası çıkarıldı

Otel ve seyahat acentesi işletmecisi üyelerinden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan "Marmaris İllüstrasyon Turizm Haritası"yla ilçeyi gezmek isteyenler haritada ihtiyaç duyacağı tüm yönlendirmeleri bulabilecek.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından çizer ve yazar Behzat Taş ve karikatürist Cemil Cahit Yavuz tarafından hazırlanan illüstratif haritada tüm yarımada ve Marmaris merkezi ile Armutalan ve İçmeler bölgesine yer veriliyor.

Marmaris'in doğal, tarihi, kültürel unsurları ile yöresel ürünleri ve alternatif turizm faaliyetlerinin resmedildiği harita hakkında görüşlerini açıklayan MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, üyelerinin bir süredir istedikleri Marmaris haritası taleplerini yerine getirdiklerini söyledi.

Marmaris'e gelen misafirlere farklı bir bakış açısı sunmak istediklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İki kıymetli sanatçımızın uzun emekleri sonucu Marmaris'i sanatsal ve eğlenceli bir gözle anlatan güzel bir çalışma ortaya çıktı. İlçemizi ziyaret eden misafirlerimizin tatilleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri tüm yönlendirmeleri ihtiva eden bu haritanın sektöre faydalı olmasını umuyor, tüm turizm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Üzerinde herhangi bir marka unsuru bulunmayan haritanın telif hakları Marmaris Ticaret Odasına ait olup, üyelerimiz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamak kaydı ile ihtiyaçları kadar çoğaltarak kullanabilir."

MTO üyeleri haritaya https://harita.mto.org.tr sitesinden üye bilgilerini girerek de ulaşabilecekler.

