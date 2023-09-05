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Marmaris’in sokaklarına kadın eli değdi

05.09.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediyesi’nin temizlik işleri biriminde 25 kadın personel Marmaris sokaklarını temizliyor.

Marmaris’in sokaklarına kadın eli değdi

Hem şehrin temizliği kadın çalışanlara emanet ediliyor, aynı zamanda kadın istihdamını artırılıyor.

Marmaris Belediyesi’nin birçok biriminde olduğu gibi temizlik işleri biriminde de kadın çalışan sayısı arttırıldı. Marmaris’in daha temiz bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Marmaris Belediyesi, temizliği de kadınlara emanet etti. Yaz başında Temizlik İşleri kadrosuna dahil edilen 25 kadın personel, 214 erkek personelle birlikte Marmaris için ter döküyor.

Marmaris’in her noktasında sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadın personel, akşama kadar sorumlu oldukları sokakları süpürüyor. Zaman zaman elektrikli vakumlu elektrik süpürgesi ile çalışan kadınlar, kendi evlerini temizledikleri gibi büyük bir titizlikle Marmaris sokaklarını temizliyor.

İzmarit ve çekirdek atılmasın
İşlerini severek yaptıklarını söyleyen kadın personeller, Marmaris’i güzelleştirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirterek “Esnafımızdan ve halkımızdan büyük ilgi görüyoruz, bunun için teşekkür ediyoruz. Ama onlardan temizlik konusunda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Özellikle sigara izmariti, çekirdek ve diğer kuruyemişlerin kabuklarını atmamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Sokaklar onlara emanet
Marmaris sokaklarını kadın temizlik işçilerine emanet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise belediyenin diğer birimlerinde olduğu gibi Temizlik İşleri’nde de çok sayıda kadın personel istihdam ettiklerini belirterek, “Sokaklarımız kadınlara emanet. Onların sayesinde temizlik konusunda duyarlılığın artacağına inanıyorum. İlçemizi temiz tutmak için büyük gayret gösteren kadın emekçilerimizi saygıyla selamlıyor, kolaylıklar diliyorum. Marmaris onlarla bir başka güzel. Ellerine, emeklerine sağlık” diye konuştu.

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