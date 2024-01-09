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Marmarisli öğrencilerden ‘Hasat zamanı ‘projesi

09.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri yaptıkları başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Marmarisli öğrencilerden ‘Hasat zamanı ‘projesi

Geçtiğimiz yıl Muğla türkülerini işaret diliyle söyledikleri “Elim Dilim Türküm Muğla” projesiyle Muğla ’Eğitimde İyi Örnekler Yarışması’nda il birincisi olan öğrenciler bu yıl da “Hasat Zamanı” projesiyle Muğla’da tarım yolculuğuna çıkarak bahçeden sofralara gelen ürünlerin aşamalarını öğrendiler.

Evrenpaşa İlköğretim Okulu öğrencileri öğretmenlerinden Seda Öğretmen öncülüğünde Muğla’da yetişen ürünleri tanımak, ürünler hakkında araştırma yapmak, tarımın önemine dikkat çekmek amacı ile "Hasat Zamanı" projesine başladı. Öğrenciler Muğla’da yetişen ürünleri yakından tanımayı ve yerinde görmeyi hedefiyle ilk etkinliklerini yaptılar. Köyceğiz’de sığla ağaçlarını, sığla yağı çıkarmayı ve şifalarını dinlediler, portakal bahçesine gittiler, Avakado ağaçlarının nasıl yetiştirildiğini gözlemlediler, mısır, enginar, bakla ve ıspanak hasadı yaptılar, zeytinyağı fabrikasını ziyaret ettiler, portakal bahçesinden toplanılan portakalların nasıl işlemlerden geçirilerek tüm ülkeye dağıtıldığını öğrendiler. Marmaris’in yöresel ürünlerinin sergilendiği Kapurcuk’a giderek geçmişten günümüze tarım yöntemlerini, çam balını, destinasyonla aromatik yağ elde etmeyi, Marmaris kurabiyesini, susamlı gıyamı öğrendiler ve bal mumu kullanarak mum yaptılar.

Evrenpaşa İlköğretim Okulu öğrencileri Köyceğiz’de bulunan sepet atölyesinde bir sonraki hasatlarda kullanmak üzere sepetlerini ördüler. Öğrenciler "Güler yüzüyle bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. bizler için dolu dolu harika bir gündü" diyerek eğitim yolculuklarının devam edeceğini belirtti.

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Marmaris

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