Marmaris'te 1788 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 1788 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, turistik ilçeye bayram tatili öncesi sahte ve kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Takibe alınan araç ilçe girişinde durdurularak arama yapıldı. Aramada sahte bandrollü oldukları belirlenen 1788 şişe içki bulundu.

Araçtaki şüpheli G.T, gözaltına alındı.



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