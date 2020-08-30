YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı

Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Marmaris Atatürk Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. Törende, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Dz. Kur. Albay İbrahim Kurtuluş ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay Atatürk Anıtı’na çelenklerini sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunduğu törende marşlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlar ve gençler Bayraklarla şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Atatürk Meydanı’ndaki etkinlik çelenk sunumu ve konuşmaların ardından İkmal Yüzbaşı Serkan Saycan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyorduDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Yıldırım ailesinin mutlu günü
Yıldırım ailesinin mutlu günü
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi

Muğla Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fethiye’de Gökyüzünde Evlilik Teklifi
Fethiye’de Gökyüzünde Evlilik Teklifi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Muğla FEM’den LYS'de büyük başarı
Muğla FEM’den LYS'de büyük başarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.