YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazada cip safari aracının sürücüsü tam kusurlu bulundu

Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazada cip safari aracının sürücüsü tam kusurlu bulundu

26.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Bilirkişinin raporuna göre safari aracını kullanan şüphelinin tam kusurlu olduğu kazaya karışan diğer zanlı ve yol yapısının kusurlu olmadığı tespit edildi" - "Aracın en son Nisan 2022'de muayeneden hafif kusurlu geçtiği ve sürücünün kusurlu hareketlerinin kazaya, ölümlere ise emniyet kemerlerinin takılı olmamasının sebebiyet verdiğine yönelik ön rapor hazırlandı"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cip safariye katılan turistlerin bulunduğu aracın devrilerek başka bir araçla çarpıştığı kazayla ilgili hazırlanan trafik bilirkişi raporunda, 5 kişinin öldüğü aracı kullanan zanlının tam kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kazanın ardından ivedilikle çalışma başlatıldığı belirtildi.

Trafik bilirkişi raporunun hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Safari aracını kullanan şüphelinin tam kusurlu olduğu kazaya karışan diğer zanlı ve yol yapısının kusurlu olmadığının tespit edildiği, makine bilirkişinin ön raporuna göre safari aracının mekanik alt yapısının, emniyet kemerlerinin sağlam ayrıca lastik ve ekipmanının tur için elverişli olduğu görüldü. Aracın en son Nisan 2022'de muayeneden hafif kusurlu olarak geçtiği ve sürücünün kusurlu hareketlerinin kazaya, ölümlere ise emniyet kemerlerinin takılı olmamasının sebebiyet verdiğine yönelik ön rapor hazırlandı."

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan zanlılardan safari aracını kullanan şoförün tutuklanma istemi, tur şirketi sahibinin ise yurt dışı yasağı adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirilen açıklamada, kazaya karışan diğer araç sürücüsünün de serbest bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin son görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, turistlerin safaride diğer turistlerle su savaşı yaptığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildiGÜNCELLEME - Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
Rize Valisi Kemal Çeber, sanatçı Davut Güloğlu'nun oğluna kız istediRize Valisi Kemal Çeber, sanatçı Davut Güloğlu'nun oğluna kız istedi
Bayrampaşa'da AVM'deki kafede silahla vurulan kişi hayatını kaybettiBayrampaşa'da AVM'deki kafede silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bilirkişi Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:25
Öğle
13:14
İkindi
16:55
Akşam
19:52
Yatsı
21:12
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.