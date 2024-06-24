Marmaris’te 9 günde 3 bin ton çöp toplandı

Kurban Bayramı tatilinden yararlanmak isteyen on binlerce turist Marmaris’e akın etti. Tatil boyunca yoğun mesai harcayan Marmaris Belediyesi temizlik emekçileri, 9 günlük sürede yaklaşık 3 bin ton çöp topladı. Zabıta da yasak yerlere park, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi konularda 438 adet işlem yaptı.

Marmaris 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde on binlerce kişiyi ağırladı. Marmaris’te daha önceki bayramlarda yaşanan kötü görüntülerin oluşmaması için tedbirlerini günler öncesinden alan Marmaris Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalıştı. Diğer birimlerden gelen destek ekipleriyle birlikte 255 kişi ile 7/24 esasına göre çalışan Temizlik İşleri ekipleri, 15 Haziran - 23 Haziran arasındaki sürede yaklaşık 3 bin ton evsel atık topladı.

Bayram boyunca plajlar ile cadde ve sokaklarda çevreye duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplayan belediye çalışanları ayrıca yol kenarlarını, dere ve kanalları, seyir tepelerini ve ormanlık alanları da temizledi. Yangın riskine karşı sürekli sahada olan ekipler bayram boyunca caddeler ve çocuk parklarındaki oyun gruplarını yıkayarak dezenfekte etti. Bunun yanı sıra Kapalı Çarşı, sahil boyu ve Sevgi Yolu gibi yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı noktalar da araç ile süpürülüp, yıkandı.

Zabıta ve özel güvenlik ekipleri de bayram boyunca alarm seviyesinde çalıştı. Ekipler halk plajları, parklar, yeşil alanlar, caddeler, sokak aralarında sürekli denetimlerde bulunarak yasak olmasına rağmen çadır kuranlara ve buralarda uyuyanlara müdahalede bulundu. 9 gün boyunca belediye santraline gelen 367 adet şikayet anında değerlendirilirken; kaldırım, yaya yolu, bisiklet yoluna park, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi konularda 438 adet işlem yapıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede bayram süresince büyük bir sorun yaşanmadığını belirterek, “Marmaris Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin rahat bir bayram geçirmesi için büyük gayret gösterdik. Personelimiz canla başla çalıştı. Ancak özellikle temizlik konusunda maalesef çevreye duyarsız kişiler yüzünden çok daha fazla mesai harcamak zorunda kaldık. Ben bir kez daha çevre konusunda daha duyarlı olunmasını rica ediyor; Marmaris için emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.





