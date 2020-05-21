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Marmaris’te berberler denetlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü salgını ile mücadele nedeniyle kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarının yeniden faaliyete geçmesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede faaliyetlerini sürdüren kuaför, berber ve güzellik salonlarını denetledi.

Marmaris’te berberler denetlendi

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü salgını ile mücadele nedeniyle kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarının yeniden faaliyete geçmesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede faaliyetlerini sürdüren kuaför, berber ve güzellik salonlarını denetledi. Zabıta ekipleri hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığı konusunda denetimde bulundu.
Zabıta ekipleri, berber kuaför ve güzellik salonlarında çalışmaların maske kullanımı, dezenfekte, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere bir takım denetimler gerçekleştirdi. Kurallarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan zabıta ekipleri, sterilizasyon kuralları ile içeriye alınacak müşteri sayısına özellikle dikkat edilmesini istedi.
Konuyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, “Kuaför, berber ve güzellik salonları insan yoğunluğun olduğu yerler. Korona virüs salgınının önlenmesi adına kuralların sıkı sıkıya uygulanması şart. Belediye olarak bu denetimleri devam ettireceğiz. Esnafımız da kuralları uygulama konusunda duyarlı davranıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Marmaris’te berberler denetlendi

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