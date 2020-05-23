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Marmaris’te boş arazide çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 23.05.2020 20:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, boş arazideki kuru otların tutulması sonucu başlayan yangın söndürüldü.Marmaris ilçesi Camiavlu mevkiinde boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, boş arazideki kuru otların tutulması sonucu başlayan yangın söndürüldü.
Marmaris ilçesi Camiavlu mevkiinde boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, ters rüzgârlar nedeniyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Lüks villalarda yaşayan vatandaşlar panik ve korkuya kapıldı. Bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri tamamen yanan 10 dönümlük alanda soğutma çalışması başlattı.
Marmaris’te gün içinde 5 farklı yerde çıkan yangın Orman İşletmeye bağlı ekipler ve İtfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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