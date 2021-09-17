Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale etti.

Havadan da yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



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