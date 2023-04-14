YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te cip safariler denetlendi

Marmaris’te cip safariler denetlendi

14.04.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın gözde turistik ilçelerinden Marmaris’te turizm sezonunun açılması ile birlikte denetimler de arttırıldı.

Marmaris’te cip safariler denetlendi

Muğla’nın gözde turistik ilçelerinden Marmaris’te turizm sezonunun açılması ile birlikte denetimler de arttırıldı. Cip safarilerine yönelik uygulamalar Bölge Trafik ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılmaya başlandı.

Marmaris’te alternatif eğlence olarak geçen, ilçenin kırsal mahallelerinde eski model ciplerle tur yapanlara hem karadan hem de dronla havadan Polis ve Jandarma kontrolleri gerçekleştirildi. Emniyet kemeri, araç belgeleri, sürücü belgeleri ve araç kullanımı konularında denetime giren 30 safari cipinden birinde muayene eksikliği diğerinde ise şoföründe psikoteknik belge eksikliği sebebi ile ceza kesildi.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini, sürücülerin kurallara riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşehir ile Datça Sındı Kooperatifi arasında prootokolBüyükşehir ile Datça Sındı Kooperatifi arasında prootokol
Erzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladıErzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı
Sinop’ta dev akaryakıt yolsuzluğunda 7 tutuklamaSinop’ta dev akaryakıt yolsuzluğunda 7 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 14 Nisan Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
13:12
İkindi
16:52
Akşam
19:47
Yatsı
21:06

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Cuma

Akçaalan eczanesi
Bodrum
Kocareis eczanesi
Datca
Günlükbasi eczanesi
Fethiye
Yasoglu eczanesi
Milas
Sener eczanesi
Ula
Tekin eczanesi
Yatagan
Sifa eczanesi
Dalaman
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.