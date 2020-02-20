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Marmaris’te fen işleri ekipleri aralıksız çalışıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ilgililerden bilgi aldı.
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler altyapı ve üst yapı faaliyetlerini yürütüyor. Ekiplerin yoğun bir biçimde çalıştığı yerlerin başında Siteler Mahallesi, İsmet Kamil Öner Caddesi ve 203 Sokak’taki yol geliyor. Turizm sezonu içerisinde sürekli şikayetlere konu olan yolda üst yapı yenileme çalışmaları yapılıyor.

Ayrıca Armutalan Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde altyapısı tamamen bitirilmiş yolun üst yapı yenilemesi ve çevre düzenleme çalışmaları, otopark cepleri, engellilerinde rahatça kullanabileceği standartta yaya yürüyüş yolları ve yüzey yağmur sularının tahliyesine uygun bir şekilde hayata geçiriliyor.
Marmaris çıkışı Armutalan Mahallesi kavşağında karayolu kenarında yıkılmış olan istinat duvarının yapımı da Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yetkisinde olmasına rağmen vatandaşların rahat ve güvenliği için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. İlçenin altyapı ve üst yapısıyla ilgili göreve geldiği ilk günlerde fizibilite çalışması yaptıklarını ve gereken her yere müdahale etmek için program belirlendiğini söyleyen Oktay, “Bu program dahilinde çalışmalarımız sürüyor. Tabi ki arada zorunlu, hemen müdahale etmemiz gereken yerler oluyor. Ancak ilçemizin tamamıyla ilgili belirlediğimiz bu programı uygulamak için ekiplerimiz aralıksız çalışmaya devam ediyor” dedi.

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