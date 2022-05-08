Marmaris'te gazoz şişelerinde sahte alkol ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince bir işletmenin barında gazoz şişelerinde sahte alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları denetimlerde bir işletmenin barında, gazoz şişelerinde 4 litre sahte alkol, 3 litre sahte içki, 2 şişe de gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
İşletmede görevli K.A, F.P. ve B.A. gözaltına alındı, haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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