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Marmaris’te heyelan, karayolu trafiğe kapandı

31.01.2021 00:26 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris İlçe girişine 7 kilometre mesafede olan Taşhan Mevkiinde aşırı yağmura bağlı heyelan oluştu.

Muğla’nın Marmaris İlçe girişine 7 kilometre mesafede olan Taşhan Mevkiinde aşırı yağmura bağlı heyelan oluştu. Dağdan inen toprak ve kaya parçaları yolu bir süreliğine kapattı.
Bugün gece saati 21.45 sularında meydana gelen heyelanda çift şeritli yol trafiğe kapandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler olaya hemen müdahele ederek Muğla’dan kamyon ve kepçe talep etti. Karayolları şube Müdürlüğü’nden gelen ekipler ile Trafik Bölge Müdürlüğüne bağlı polisler yolun temizlenerek tek şeritli olarak trafiğe geçişini sağladı.
Kısıtlama saatinde meydana gelen olay esnasında şans eseri geçen araç olmadığı için can ve mal kaybına sebep olmadı.
Heyelan olan bölgeyi kontrol etmek için Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Binb.Murat Murat Çam ve bölge trafik komiserleri olay yerinde inceleme ve durum değerlendirmesi yaptılar.
Heyelandan sonra kapanan yolda çoğunluğu ticari araç ve yolcu otobüsü olan araçlar tek şerite inen yoldan kontrollü bir şekilde geçiş yaptı. Yol trafiğe açılana kadar 2 kilometrelik araç trafiği oluştu.
Ekiplerin sabaha kadar kontrollü bir şekilde mesai yapacak olduğu heyelan bölgesinde ara ara küçük kaymaların devam ettiği gözlendi.

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