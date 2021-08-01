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Marmaris'te Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

01.08.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Hisarönü Mahallesi'nde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

İlçede ormanlık alanlardaki söndürme çalışmasını sürdüren ekipler, Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Çalışmalara orman personelinin yanı sıra Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekip ve gönüllüler de destek veriyor.

Ula ilçesi kırsalında yaşayan bazı vatandaşlar, yangın söndürme ekiplerine imece usulü hazırladıkları su, buz ve gıda dağıttı.

Gönüllü olarak bölgede bulunan Bülent Çakır, AA muhabirine, yangın söndürme işçilerine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Herkesin elinden geldiğince katkıda bulunduğunu ifade eden Çakır, "Buraya yaklaşık 80 kilometre uzaklıktan geldik. Buzları arazözlere ve yangın söndürme işçilerine dağıtıyoruz. Burada en çok buz ve soğuk su lazım." dedi.

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