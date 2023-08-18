Marmaris’te kaçak elektronik sigara operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Marmaris İlçesi Turunç Mahallesinde M.K. isimli şüphelinin kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisinin alındı. Jandarma Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda; 270 adet meyve aromalı elektronik sigara ele geçirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı

