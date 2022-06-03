YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'te kadınların el emeği, kooperatifle turizme ekonomik değer kazandıracak

Marmaris'te kadınların el emeği, kooperatifle turizme ekonomik değer kazandıracak

03.06.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te kadınların el emeği, kooperatifle turizme ekonomik değer kazandıracak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, SS Marmaris Bayır Köyü Güçlü ve Girişimci Kadınlar Kooperatifi kuruldu.

Muğla Valiliği ve Opet A.Ş. iş birliğinde Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) desteğiyle yangında hasar gören Bayır Mahallesi'nde yapılan restorasyon çalışması sonrası 11 girişimci kadın da kooperatif çalışmasını tamamladı.

MTO toplantı salonunda kooperatifin kuruluş toplantısı gerçekleştirildi.

Kuruluş toplantısına MTO Meclis Başkanı ve Muğla KGK Üyesi Nurgül Candan, Muğla KGK Üyesi Ayşe Nurdan Aras, MSKÜ öğretim görevlisi ve Muğla Odaları ve Borsa Akademik Danışmanı Doç. Dr. Serkan Dirlik, Prof. Dr. Selçuk Aktürk ve akademik danışmanlar, Muğla İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile kadın kooperatif üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan MTO Meclis Başkanı Nurgül Candan, herkesi derinden sarsan büyük yangın afetinin ardından Bayır Mahallesi'nin kadınların el emekleriyle küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Bayır Mahallesi'nin küllerinden doğarak turizme kazandırıldığını belirten Candan, "Örnek Köy Projesi ile rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanındaki çalışmalarla mahallelerin sürdürülebilir kalkınmasına destek oldular. Bu anlamda OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB KAGİK İcra Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bayır bir anlamda küllerinden yeniden doğdu. Kurulan kooperatifimiz sayesinde de kısa zamanda Bayır köyü turizmde marka haline gelecektir." dedi.

Kooperatifin yaptığı el emeği ürünler, marka haline getirilerek turizme ekonomik değer kazandıracak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Aksaray'da 40 yılını dolduran öğretmen gözyaşları arasında mesleğine veda ettiAksaray'da 40 yılını dolduran öğretmen gözyaşları arasında mesleğine veda etti
Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıTokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:40
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:29
Yatsı
22:05
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.