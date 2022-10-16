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Marmaris'te otelde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

16.10.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Şüpheli, savunmasında otel sahibinin kiraladığı bara sürekli zam yapması sebebiyle alkollüyken motosikletinden aldığı benzin ile otele ateşe verdiğini ifade etmiştir"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, "kasten yaralama, mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlamasıyla tutuklandı.

İki gün önce Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki bar kısmında çıkan yangının ardından yakalanan M.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Dumandan etkilenen 12 kişi taburcu edildi

Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otel yangınında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2'si çocuk 12 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Yangını çıkardığı tespit edilen otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O'nun gözaltına alındığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli, savunmasında otel sahibinin kiraladığı bara sürekli zam yapması sebebiyle alkollüyken motosikletinden aldığı benzin ile otele ateşe verdiğini ifade etmiştir. Şüphelinin suçu işlediği sırada otel müşterilerinin otelde konakladığı, şüphelinin olayı işlediği saat göz önüne alındığında müştekilerin can ve mal kaybına büyük oranda tehlike oluşturduğu, ayrıca otel sahibi müştekinin büyük oranda mal kaybına neden olduğu tespit edilmiştir. Kasten yaralama, yaralamaya teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır."

- Olay

14 Ekim'de Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki bar kısmında saat 03.00 sıralarında yangın çıkmış, alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yangında dumandan etkilenen 12 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

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