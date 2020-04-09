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Marmaris’te pazarlar kontrol altında

MUĞLA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı semt pazarlarındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Marmaris’te pazarlar kontrol altında

Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı semt pazarlarındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Maske dağıtımı da yapan belediye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da pazarları denetledi.
Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı pazar yerlerinde aldığı önlemleri arttırdı. Salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla ilk olarak sebze ve meyvelerin poşetlenerek satılması uygulamasını başlatan belediye, yeni önlemler aldı.
Tezgah aralarının en az 3 metre olması şartını uygulayan Marmaris Belediyesi ayrıca giriş ve çıkışları da kontrol altına aldı. Tek bir giriş ve çıkış yeri belirleyen zabıta ekipleri girişlerde maske takılması için vatandaşları uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, pazarda denetimlerde bulundu. Esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüyen Oktay, pazar ve marketlere maskesiz girmenin yasak olduğunu hatırlatarak, “Biz de belediye olarak imkanlarımız elverdiğince maske temin edemeyen vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra pazarlarımızdaki önlemleri en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımızdan da bu kurallara uymasını bekliyoruz” dedi. Maske ve eldivenlerin yerlere atıldığına yönelik şikayetler aldıklarını söyleyen Oktay, “Tüm diğer çöpler gibi maske ve eldivenlerin de hiçbir biçimde yere atılmaması gerekiyor. Ancak bu salgın döneminde maske ve eldivenlerin daha özenli kullanılması ve kesinlikle çöp kutularına atılması lazım. Bunun için pazar çıkışlarına çöp kutuları yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da bu özeni göstereceğine eminiz” ifadesini kullandı.

Marmaris’te pazarlar kontrol altında

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