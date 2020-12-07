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Marmaris’te sağanak yağış etkili oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 07.12.2020 20:05 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış etkili oldu.Muğla’nın kıyı kesimlerinde beklenen ve akşam saatlerinden sonra etkisini arttıracağı bildirilen yağışlar başladı.

Marmaris’te sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış etkili oldu.
Muğla’nın kıyı kesimlerinde beklenen ve akşam saatlerinden sonra etkisini arttıracağı bildirilen yağışlar başladı. Marmaris ilçesinde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, kimi vatandaşların da şemsiyeleri ile yağmura kaşı önlem aldığı görüldü. Etkili olan rüzgarda vatandaşlar şemsiyelerini kontrol etmekte zorlandı. Zaman zaman yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede azalma oldu.Cadde ve sokaklarda sağanak yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.
Meteoroloji’den alınan verilere göre, Muğla’nın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olabileceğine karşı uyarıda bulunuldu. 21-50 kilogram olabileceği tahmin edilen sağanak yağışlarla birlikte olası su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması belirtildi.

Marmaris’te sağanak yağış etkili oldu

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Yaşam Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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