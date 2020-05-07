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Marmaris’te sürücülerin çocuklarına tişört hediye edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çetibeli Trafik kontrol noktasında Trafik polisleri tarafından sürücülerin çocuklarına üzerinde trafik mesajları yazan tişört hediye edildi.Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri Marmaris çıkış istikametine doğru giden araçlar durdurulup , Maske takılması ve dezenfektan bulunması konusunda bilgilendirme de bulunarak sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmeler yaptılar.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çetibeli Trafik kontrol noktasında Trafik polisleri tarafından sürücülerin çocuklarına üzerinde trafik mesajları yazan tişört hediye edildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri Marmaris çıkış istikametine doğru giden araçlar durdurulup , Maske takılması ve dezenfektan bulunması konusunda bilgilendirme de bulunarak sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmeler yaptılar. Denetim ve bilgilendirme sonrası üzerinde “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda, öncelik hayatın-öncelik yayanın” yazılı tişörtler sürücülere çocuklarına vermeleri için hediye edildi. çocuklara verilmek üzere 3 bin tane tişört hediye edildi.Tişörtlerin üzerinde’’ Muğla emniyet müdürlüğü, dikkat hayat çıkabilir, öncelik hayatın öncelik yayanın, evdeyim ama trafik kuralları aklımda ‘’ yazıyor. Bir sürücü ‘’ polislerimiz sayesinde bu yollarda bu kadar güvenle seyahat ediyoruz çok teşekkür ederiz, haftalarını kutluyoruz ‘’ dedi. Babalarının götürdüğü tişörtleri giyip video çeken çocuklar ‘’ trafik kurallarına uyalım polisleri sevelim, trafik kurallarına uyalım bütün trafik kuralları aklımda bütün polisleri çok seviyoruz ‘’ dedikleri videoları paylaştılar.
Marmaris İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği yetkilileri, “ Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Marmaris’ten geliş istikametinde Çetibeli Jandarma Karakolu Kontrol Noktası karşısına prefabrik bir kontrol noktası kurduk. Bu prefabrik binamızın gece dikkat çekmesi için parlayan boya ile kaplanandı. Marmaris’e giriş istikametinde kontroller yapılıyordu şimdi gidiş yönünde de 7 gün 24 saat denetimlerimiz başlamıştır. Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında dışarı çıkma kısıtlaması olan çocuklarımız için tişört bastırdık. Üzerinde trafik kuralları yazan resimli tişörtlerimizi dağıttık” dedi.

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