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Marmaris'te sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

30.08.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Armella Koyu önlerinde "SC. Akıncıoğlu" isimli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait "TCSG-82" botu sevk edildi.

İki kişi bulunan tekne, ekiplerce yedeklenerek İçmeler İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı.

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