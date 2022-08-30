Marmaris'te sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Armella Koyu önlerinde "SC. Akıncıoğlu" isimli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait "TCSG-82" botu sevk edildi.

İki kişi bulunan tekne, ekiplerce yedeklenerek İçmeler İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz