Marmaris'te yılbaşında Pinhani grubu sahne alacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı etkinlikleri kapsamında Pinhani grubu, konser verecek.

Marmaris Belediyesince "Yeni yıl coşkusu meydanda yaşanır" sloganıyla, 24 Aralık'ta başlayıp 1 Ocak'a kadar sürecek yılbaşı şenliği programı hazırlandı.

Bu kapsamda, konserler düzenlenecek, çeşitli gösteriler ve DJ şovları yapılacak. Kurulan stantlarda vatandaşlara alışveriş imkanının da sunulacağı ilçede, cadde ve meydanlar ışıklarla süslendi.

Gösterilere ev sahipliği yapacak 19 Mayıs Gençlik Meydanı, farklı renklerde led akarlar, yılbaşı ağaçları, kardan adamlarla farklı bir görüntüye kavuştu.

İlçede vatandaşlar 2022'ye Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek konserle Pinhani grubunun şarkılarıyla girecek.

Tüm etkinlikler, salgın kararları gereğince gece 24.00'te sona erecek.

