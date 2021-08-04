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Marmaris'teki orman yangınına, gemiyle denizden de müdahale ediliyor

04.08.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınına, gemiyle denizden de müdahale ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına denizden destek veriyor.

Hisarönü Mahallesi'nde devam eden yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesine denizden de destek geldi.

Alevlerin Orhaniye-Selimiye kara yolu arasındaki Delikliyol mevkisinde bulunan ormanlık alandan deniz kenarına yaklaşmasının ardından bölgeye bir Sahil Güvenlik botu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme gemisi sevk edildi.

Kıyı Emniyeti ekibi, hem denizden söndürme hem de soğutma çalışmalarına destek veriyor.

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