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Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

21.09.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayacak.

Orman Genel Müdürlüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile yangına karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Tüm gücümüzle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çalışma yürüttü.

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Muğla Marmaris orman yangını müdahale

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