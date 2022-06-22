Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Amazon köyü Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangının yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluşturduğunu kaydetti.
Başsavcı Yağcı, "Yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.
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