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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

22.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı: - "Yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir"

MUĞLA (AA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Amazon köyü Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangının yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluşturduğunu kaydetti.

Başsavcı Yağcı, "Yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

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yangın Muğla Marmaris

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