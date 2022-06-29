Marmaris'teki yangın mücadelesine hava desteği veren Katar ve Azerbaycan ekipleri ülkeden ayrıldı

Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için Türkiye'ye gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait yangın söndürme uçağı, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından ülkelerine uğurlandı.

Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına havadan destek vermek için Türkiye'ye gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait yangın söndürme uçağı ve beraberindeki ekipler, yangının söndürülmesinin ardından Dalaman Hava Meydan Komutanlığından ayrıldı.

Yangınla mücadeleye katılan Katarlı ve Azerbaycanlı müdahale ekipleri için komutanlıkta düzenlenen uğurlama töreninde, ekip üyelerine Türk Hava Kuvvetleri tarafından plaket verildi.

