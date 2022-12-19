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Marmaris’teki yunus parkında bir yunus daha hayatını kaybetti

19.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris’te bulunan yunus gösteri merkezinde bir yunus balığının daha telef olduğu öğrenildi.

Marmaris’teki yunus parkında bir yunus daha hayatını kaybetti

Tesisin, yasak olmasına rağmen ölen yunusların yerine yenilerini getirmek amacıyla girişimlerde bulunması ise bazı çevrelerin tepkisine neden oldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren yunus gösteri merkezinde tutsak haldeki yunuslardan Jonas adlı bir yunusun daha telef olduğunu belirten Yunuslara Özgürlük Platformu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Şu ana kadar ilgili yunus gösteri merkezinde telef olan yunus balığı sayısının 5 olduğunu ifade eden platform yetkilileri yaptıkları suç duyurusundaki delilleri, fotoğraf ve video olarak paylaşacaklarını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunuslara Özgürlük Platformu Kurucusu Öykü Yağcı, “Media On Taiji ekibi aracılığıyla, Jonas olduğu tahmin edilen hasta bir yunusun daha tesiste öldüğü ve Daisy ile Eva adlı kalan iki yunusun Antalya’daki bir yunus gösteri merkezine transfer edildiği bilgisine ulaştık. Yaklaşık 1,5 - 2 yıl içinde tutsak edilen 5 yunusun hayatını kaybettiği Marmaris’teki hayvan hapishanesi, şu anda Antalya’da bir yunus parkı ile birlikte Ukrayna’daki savaş bahane edilerek 5199 sayılı kanunda yasak olmasına rağmen yurtdışından yunus ithal etmek için girişimleri olduğunu öğrendik. Yunus parkında çalışan bir kişiden aldığımız isimsiz ihbar ve basında çıkan güncel haberlerle desteklenen bu gelişmelere karşı yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.

“YENİ YUNUS GETİRMEK YASAK”

Hayvanları Koruma Kanunu’nda 2021’de yapılan son değişiklikler ile Türkiye’deki mevcut 9 yunus parkının 2031 yılına kadar açık tutulabileceği ve bu süreçte mevcut yunus parklarına yeni yunus getirilemeyeceği, telef olan ya da eksilen yunusların yerinin doldurulmasının yasaklandığına yönelik kanun maddesi eklendiğini kaydeden Yunuslara Özgürlük Platformu kurucusu ve sözcüsü Yağcı, “2020’nin Temmuz ayında Marmaris Belediyesi, ruhsatla ilgili bir sorun sebebiyle yunus parkının satış ofisine ve gösteri merkezine kilit vurmuş, tesisi mühürlemişti. Ancak tesis daha sonra bilinmeyen bir nedenle tekrar açılmıştı. Ağustos ayında burası için suç duyurusunda bulunmuştuk. Tutsak yunuslar için mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

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