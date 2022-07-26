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Married At First Sight (İlk Görüşte Evli) yarışmasının yıldızı Jessika Power, görüntülerinin çalındığını söyledi

26.07.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Married At First Sight (İlk Görüşte Evli) yarışmasının Avustralyalı yıldızı Jessika Power, birisinin sosyal medya kimliğinin çalındığını ve çevrimiçi olarak satıldığını iddia etti.

Married At First Sight (İlk Görüşte Evli) yarışmasının yıldızı Jessika Power, görüntülerinin çalındığını söyledi

Avustralyalı realite yıldızı Jessika Power, bir kişinin kimliğini yasadışı bir şekilde fotoğraflarını satmak için kullandığını belirterek şikayetçi oldu. Power, kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı fotoğraf ve videoları satın alan bir hayranının başka bir hesapta bu içerikleri sattığını söyledi.

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Yarışma programı sayesinde şöhrete ulaşan Power, “Bu kişi benim tüm içeriklerime sahip. Açıkça görülüyor ki içeriklerim için para ödeyip onları satın almış. Ardından ise kendisine yeni bir hesap oluşturmuş” dedi.

Sosyal medyadan yetişkinlere özel olarak paylaşım yapan bir sitede hesap oluşturan Power, ilk birkaç gününde 50.000 dolar (28 bin sterlin) kazandığını ve dört ay sonra gelirinin 300 bin dolara (173 bin sterlin) ulaştığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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