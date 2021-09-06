OnlyFans uygulamasından 5 günde servet kazandı! “Daha klas ve eğlenceli...”

Sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Power, daha çok kar elde etmek için yetişkin eğlence sitesi OnlyFans hesabı açtığını duyurdu. Kısa sürede oldukça yüksek bir miktarda para kazandığını itiraf eden Power, uzun zaman önce platfotma katılması gerektiğini söyleyerek üzüldüğünü açıkladı. Bir türlü OnlyFans’a katılmak için cesaretini bulamadığını söyleyen Power, “Son 5 gün içinde bir eve depozito yatırmak için yeterince para kazandım. Keşke 1 yıl önce başlasaydım. Çünkü zengin olurdum” dedi.

“İÇ ÇAMAŞIRI FOTOĞRAFLARIMI KALDIRACAĞIM”

Bir süredir OnlyFans’a katılmanın aklında olduğunu belirten Power, uygulama için Instagram sayfasından ‘daha açık’ ama ‘hala klas ve eğlenceli’ ifadelerini kullandı.

Instagram sayfasında iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşmayı durduracağını belirten Power, OnlyFans için daha fazla içerik üreteceğini de duyurdu.



