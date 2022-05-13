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OnlyFans fenomeni kampanya başlattı! Şartını sundu, abonelerine ücretsiz erişimi anlattı

13.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Cinthya LaRose, Instagram sayfasında yaptığı açıklamada abonelerine özel olarak bir kampanya başlattığını söyledi. Üreme özgürlüğüne destek veren NARAL Pro-Choice America hayır kurumu için bağış yapan kullanıcılara OnlyFans hesabının 1 ay boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

OnlyFans fenomeni kampanya başlattı! Şartını sundu, abonelerine ücretsiz erişimi anlattı

OnlyFans modeli Cinthya LaRose, toplumsal bir konuya destek olmak için sosyal medya hesaplarından ilginç bir kampanya başlattığını açıkladı. Birçok ülkede kadınların kürtaj yaptırmasının yasak olduğunu söyleyen LaRose, 433 bin takipçisine Üreme özgürlüğüne destek veren NARAL Pro-Choice America hayır kurumu için bağış yapmaya yönlendirdi. Kürtajın devlet kontrolüne alınması ve bir suç olarak kabul edilmesinin engellenmesi gerektiğini savunan LaRose hayranlarına seslendi.

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“HERKESİN YARDIMINA İHTİYACIM VAR”

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NARAL Pro-Choice America’ya desteğini net bir şekilde gösteren LaRose, “Herkesi cinsel sağlık ve üreme sağlığı seçeneklerini korumak için harekete geçmeye davet ediyorum. Lütfen elinizden gelen bağışı yapın. Önümüzdeki 30 gün içinde bağış toplama hedefim 1.000 $ (809 £) ve oraya ulaşmak için herkesin yardımına ihtiyacım var!” dedi.

Herkesi eşit şekilde üreme ve doğum kontrol haklarına sahip olması gerektiğini savunan LaRose, “Üreme hakkı herkes aittir. Uygun fiyatlı doğum kontrolü, güvenli ve yasal kürtaj seçeneklerine erişim ve buna ihtiyacı olanlar için danışmanlık çok önemlidir ve sesimizi duyurmalı ve bizi kürtajdan alıkoyan tüm engelleri kaldırmalıyız. Bizim için en iyisini seçme ihtimalimizin alıkonulmasını istemiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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