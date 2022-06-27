Mars Athletic ve Mimeda'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Spor ve sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla kulüp ağını yaygınlaştırmanın yanı sıra MAC+ uygulaması ile her yerde spor imkanını da üyelerine sunan Mars Athletic, iş birliklerine bir yenisini ekleyerek perakende medya firması Mimeda ile iş birliğine gitti.

Migros açıklamasına göre, spor ve sağlıklı yaşam markası Mars Athletic ile Migros'un data entegreli pazarlama platformu Mimeda iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında Mars Athletic'in 240 binden fazla üyesinin sporla buluştuğu 98 kulübünde yer alan dijital ekranlar, poster alanları, stüdyo sponsorlukları, üyelere her yerde spor imkanı sunan MAC+ uygulaması ve Mars Athletic'in tüm dijital kanallarında yer alan mecralar, perakende medya şirketi Mimeda desteği ile ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen markalarla buluşacak.

Migros çatısı altında kurulan ve data entegreli iletişim kanallarına sahip tek pazarlama platformu olan Mimeda ile data, iletişim kanalları ve reklam teknolojisi bir araya gelerek verimli ve etkili bir pazarlama ağı oluşturulacak. Mimeda, uzman kadrosu ile Mars Athletic kulüplerinde ve dijital kanallarında yer alan mecraları analiz ederek farklı sektörlerde yer alan iş ortaklarının ihtiyaçlarına uygun kullanım önerileri sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mars Athletic Üst Yöneticisi (CEO) Can İkinci, Mimeda ile yaptıkları iş birliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, mecralarının pazarlama ve satışını perakende medyasında uzman Mimeda'ya güvenle teslim ettiklerini bildirdi.

Mars Athletic çatısı altında 240 binin üzerinde üyeleri bulunduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını aktaran İkinci, "Ayda 1 milyon 600 binden fazla ziyaret alan 98 kulübümüzde sunduğumuz hizmetlerimizin yanı sıra MAC+ uygulamamız ile üyelerimize her yerde spor imkanını sunarak zihnen ve fiziken daha iyi bir yaşamın başlangıç noktası olma misyonumuz ile ilerliyoruz. 1.500'den fazla profesyonel eğitmenimiz, kişiye özel hizmetlerimiz, farklı uzmanlıklara odaklanan özel stüdyo konseptlerimiz ve MAC+ kapsamında sunduğumuz zengin spor ve sağlıklı yaşam içerikleri ile üyelerimize sağlıklı yaşama dair bütünsel bir hizmet sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci, Mars Athletic'e ait kulüpler ve dijital kanallar kapsamında yer alan farklı birçok mecranın iş birlikleri kapsamında Mimeda'ya emanet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mimeda, markalar ile doğru hedef kitleyi doğru alan ve zamanda buluşturuyor. Medya ve pazarlama alanında katma değer yaratan data entegreli pazarlama platformu Mimeda, data, iletişim kanalları ve reklam teknolojisini birleştirerek etkili bir şekilde kullanıyor. İş birliğimiz kapsamında markalar hedef kitlelerine ulaşma ve etkileşime girme fırsatı yakalarken, Mimeda'nın data temelli medya planlama stratejisi ve ölçülebilir iş sonuçları gelişen mecralarımızın verimli olarak kullanılmasına katkıda bulunacak."

- "Markaların yanında medya partneri olarak yer alıyoruz"

Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel de Migros'un 2 bin 500'den fazla mağazası, Migros Sanal ve Migros Hemen gibi online satış kanalları ile Migros TV gibi dijital platformlarının milyonlarca müşteri trafiğini 100'den fazla reklam verenle buluşturduklarını bildirdi.

Demirel, "Türkiye'nin ilk perakende medya şirketi olarak, mevcut datayı analiz ederek markaları doğru alanda ve doğru zamanda, doğru müşteri kitleleri ile buluşturmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Doğru verinin aksiyona, aksiyonun bilgeliğe dönüşüm yolculuğunda markaların yanında bir medya partneri olarak yer alıyoruz. Birlikte çalıştığımız markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi için alanında uzman ekiplerimiz markaların datalarını inceleyerek yönlendirici içgörülerini paylaşıyor. Böylelikle markaların kullanması gereken iletişim kanallarının belirlenmesine yardımcı oluyor, hedef kitlelerini daha iyi anlayarak doğru kanallar aracılığıyla müşterilerine erişimlerini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mimeda'nın kuruluşunun birinci yıldönümünde Mars Athletic ile başlatılan iş birliğinin çok güzel bir doğum günü hediyesi olduğunu belirten Demirel, Mimeda iletişim kanal portfoyüne Mars Athletic'in birbirinden değerli kanallarını eklemekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

