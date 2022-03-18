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Mars gezgini, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022’de fırlatılmayacak

18.03.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezginin, Rus roketiyle fırlatılması ve Rus donanımı kullanılarak Mars’a indirilmesi planlanıyordu - Avrupa Uzay Ajansı, fırlatma için Rusya’nın yerini alacak alternatifler arıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), eylülde Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracı Rosalind Franklin’i, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl fırlatmayacağını duyurdu.

ESA Konseyi’nden yapılan açıklamada, Rosalind Franklin uzay aracının fırlatılma projesinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle süresiz olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da devam eden trajedi nedeniyle ESA’nın Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) ile 2022’de Mars’a uzay aracı göndermesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Hükümetler arası bir kuruluş olarak Avrupa değerlerine mutlak bağlı uzay programları geliştirmek ve uygulamak zorunda olan ESA’nın, Ukrayna’ya yönelik saldırılar sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle derinden üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, uzayın bilimsel keşfinin öneminin farkında olmasına rağmen ESA’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlara tamamen uyduğu kaydedildi.

Diğer yandan, Mars gezgini projesini tamamen rafa kaldırmayan ESA, fırlatmada Rusya’nın yerini alacak alternatifler arıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), alternatifler arasında ön plana çıkıyor.

- Eylülde bir Rus roketiyle fırlatılması planlanıyordu

Rusya’yla yürütülen bir projenin parçası olan Rosalind Franklin’in eylülde bir Rus roketiyle fırlatılması ve 8 ay sonra Rus donanımı kullanılarak Mars’a inmesi planlanıyordu.

Rus uzay ajansı Roscosmos, hafta sonu yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ekonomik yaptırımlarına karşılık olarak Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Kourou Uzay Üssü'nden Rus Soyuz roketlerinin fırlatılmasını askıya alacağını ilan etmişti.

DNA’nın yapısını keşfeden bilim insanlarından biri olan İngiliz Rosalind Franklin’in adı verilen uzay aracının fırlatılması için eylül sonu ekim başını kapsayan 10 günlük dar bir zaman sınırı bulunuyor. ESA’nın fırlatılmayı askıya almasıyla, gezegenlerin konumu nedeniyle fırlatma en erken 26 ay daha sonra mümkün olacak.

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