Marsel İlhan, 'tenisi bıraktı' haberlerini yalanladı

Instagram hesabından açıklama yapan Marsel İlhan, "Tüm takipçilerime ve sevenlerime güzel bir haberim var: Hakkımda çıkan 'Tenisi bıraktı' söylentisi tamamen asılsızdır" ifadesini kullandı.

Milli tenisçi Marsel İlhan, tenisi bıraktığı yönündeki söylentileri yalanladı. Tecrübeli raket, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Tüm takipçilerime ve sevenlerime güzel bir haberim var. Hakkımda çıkan 'Tenisi bıraktı.' söylentisi tamamen asılsız olmakla beraber bugünlerde size vereceğim çok önemli gelişmeler olacak. Beni takipte kalın!" ifadelerini kullandı.

