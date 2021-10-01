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Marsilya başkanı, Galatasaray beraberliğini hazmedemedi!

01.10.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Marsilya'yla golsüz berabere kaldığı maçın ardından saha karıştı. Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria sahaya dalarak hakemlerin üzerine yürüdü. Öte yandan Marsilya'nın iptal edilen penaltı pozisyonunun içinde yer alan Guendouzi ve Patrick van Aanholt karşılaşmanın sonunda tartıştı.

Marsilya başkanı, Galatasaray beraberliğini hazmedemedi!

Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalırken yaşanan olaylar maça damga vurdu. İlk yarıda tribünlerde iki takım taraftarlarının birbirlerine attıkları maddelerden dolayı uzun süre duran maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte saha içi karıştı.

BAŞKAN, HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Marsilya Başkanı Pablo Longoria tribünden saha içine inerek hakemlerin üzerine yürüdü. Marsilya'nın iptal edilen penaltı pozisyonunun içinde yer alan ve maç esnasında tartışma yaşayan Guendouzi ve Patrick van Aanholt ise karşılaşma sonrasında da hararetli bir şekilde tartıştı. Takım arkadaşları ve teknik heyetler araya girerek olayların büyümesini önledi.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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