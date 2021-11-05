SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Marsilya - Lazio düellosunda kazanan çıkmadı!

Marsilya - Lazio düellosunda kazanan çıkmadı!

05.11.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren maçta Marsilya ile Lazio karşı karşıya geldi. İşte Marsilya - Lazio maçının detayları...

Marsilya - Lazio düellosunda kazanan çıkmadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren maçta Marsilya ile Lazio karşı karşıya geldi. İşte Marsilya - Lazio maçının detayları...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın da olduğu grupta Marsilya ile Lazio karşı karşıya geldi.

Fransa'daki Veledrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Marsilya'nın gollerini 33. dakikada penaltıdan Milik ve 82. dakikada Payet kaydetti. Lazio'nun golleri ise ilk yarının uzatma dakikalarında Anderson ve 49. dakikada Immobile'den geldi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Marsilya 4, Lazio ise 5 puana yükseldi.

Grupta bir sonraki haftada Marsilya, temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Lazio ise Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
G.Saray-Moskova maçının oranları belli olduG.Saray-Moskova maçının oranları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

Dev maça sürpriz hakem!

Dev maça sürpriz hakem!

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.