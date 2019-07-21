Marsilya'nın hocası Andre Villas Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luiz Gustavo ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı yıldıza çok güvendiğini kaydeden Villas Boas, "Luiz Gustavo bu sezon tabii ki benim takımda değerlendireceğim oyunculardan biri. Umarım bizimle olacak. Karizmatik bir oyuncu, tecrübeli ve oyunu çok iyi şekilde anlıyor. Ortada onun gibi oyunu ve takımın dengesini düşünen bir oyuncunuz olması önemli" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Luis Gustavo için Marsilya ile temasa geçmiş ve Fransız ekibi oyuncu için ilk olarak 9 milyon Euro bonservis bedeli talep etmiş, ardından da istenen 8 milyon Euro'luk bedelin yüksek gelmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.
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