SPOR

Marsilya'nın hocası Andre Villas Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.07.2019 18:56 | Son Güncelleme

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Fenerbahçe'nin istediği Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını istediğini söyledi. Boas, Gustavo için "Ortada onun gibi oyunu ve takımın dengesini düşünen bir oyuncunuz olması önemli" dedi.

Marsilya'nın hocası Andre Villas Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luiz Gustavo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldıza çok güvendiğini kaydeden Villas Boas, "Luiz Gustavo bu sezon tabii ki benim takımda değerlendireceğim oyunculardan biri. Umarım bizimle olacak. Karizmatik bir oyuncu, tecrübeli ve oyunu çok iyi şekilde anlıyor. Ortada onun gibi oyunu ve takımın dengesini düşünen bir oyuncunuz olması önemli" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Luis Gustavo için Marsilya ile temasa geçmiş ve Fransız ekibi oyuncu için ilk olarak 9 milyon Euro bonservis bedeli talep etmiş, ardından da istenen 8 milyon Euro'luk bedelin yüksek gelmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

PARTNERBöyle görünmek için bakın ne yapıyormuş!Böyle görünmek için bakın ne yapıyormuş!
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli olduFenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu
F.Bahçe'de Khedira sesleriF.Bahçe'de Khedira sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
marsilya Fenerbahçe Andre Villas Boas Luiz Gustavo

En Çok Okunan Haberler

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Barcelona'dan Neymar kararı

Barcelona'dan Neymar kararı

Real Madrid fena karıştı! Bale...

Real Madrid fena karıştı! Bale...

Transfer açıklaması! Beşiktaş...

Transfer açıklaması! Beşiktaş...

Beşiktaş ve Galatasaray Eskişehirspor'un yıldızının peşinde

Beşiktaş ve Galatasaray Eskişehirspor'un yıldızının peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

F.Bahçe'nin yeni forması basına sızdı

F.Bahçe'nin yeni forması basına sızdı

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marsilya'nın hocası Andre Villas Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması

F.Bahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

Fenerbahçe’nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’de Sami Khedira sesleri

F.Bahçe'de Khedira sesleri

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe hız kesmiyor

Fenerbahçe 2 - 0 Bursaspor

F.Bahçe'yi yeni golcüsü uçurdu

UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Men cezası yok, para cezası var

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.