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Marsilya - Olympiakos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Marsilya, oldukça zor bir dönem geçirirken, Olympiakos ise son haftalarda daha iyi bir form sergiliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Marsilya - Olympiakos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Marsilya
Perşembe 22:00
15.10.2026
Olympiakos
Stadyum: Orange Velodrome Yayın: tabii Spor

Marsilya ile Olympiakos, 15 Ekim 2026 tarihinde Orange Velodrome'da karşı karşıya geliyor.

Marsilya, bu maçta kötü formunu tersine çevirmek istiyor. Olympiakos ise son haftalarda gösterdiği performansla avantaj peşinde.

Lig Durumu

Marsilya

13. Fransa Ligue 1
O
6
G
2
B
0
M
4
P
6
9
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Marsilya 9 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Marsilya İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
7 – 5

Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.

Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Marsilya G M M M M

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Troyes 0-2 Marsilya Fransa Ligue 1 G
  • 20.09.2026 Marsilya 1-2 Paris St Germain Fransa Ligue 1 M
  • 17.09.2026 Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.09.2026 Rennes 1-0 Marsilya Fransa Ligue 1 M
  • 06.09.2026 Marsilya 2-3 Paris FC Fransa Ligue 1 M
Olympiakos

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Olympiakos 1-0 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 20.09.2026 Levadiakos 0-1 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 16.09.2026 Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Olympiakos 0-1 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M
  • 08.09.2026 Olympiakos 3-2 Volos N.F.C. Yunanistan Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Marsilya'nın son 5 iç saha maçında 1 galibiyet alması, ev sahibi takımın formda olmadığını gösteriyor. Öte yandan Olimpikos, son 5 deplasman maçında 3 galibiyet ile dikkat çekerek, formda bir görüntü çiziyor.

Eksik Oyuncular

Marsilya

2 eksik
Derek Cornelius Sakat Kalçasından Sakat
Pierre-Emile Höjbjerg Sakat Uyluk Sakatlığı

Olympiakos

5 eksik
Ayoub El Kaabi Sakat Bacağı Kırık
Yusuf Yazıcı Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Balsa Popovic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Clayton Fernandes Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Lorenzo Scipioni Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Pierre-Emile Höjbjerg (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Olympiakos kadrosunda Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Amine Gouiri Amine Gouiri Marsilya 4 Gol 1 Asist
Amine Harit Amine Harit Marsilya 1 Gol 1 Asist
Angel Gomes Angel Gomes Marsilya 1 Gol 1 Asist
Himad Abdelli Himad Abdelli Marsilya 1 Gol 0 Asist

Marsilya kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Amine Gouiri.

İkili Rekabet
1 Marsilya
0 Beraberlik
1 Olympiakos
  • 01.12.2020 Marsilya 2-1 Olympiakos Şampiyonlar Ligi
  • 21.10.2020 Olympiakos 1-0 Marsilya Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Marsilya 1, Olympiakos 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Marsilya 2, Olympiakos 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Marsilya - Olympiakos maçı ne zaman?

15 Ekim 2026.

Marsilya - Olympiakos maçı saat kaçta?

22:00.

Marsilya - Olympiakos maçı hangi kanalda?

Tabii Spor.

Marsilya - Olympiakos maçında hangi oyuncular eksik?

Marsilya'da Derek Cornelius ve Pierre-Emile Höjbjerg; Olympiakos'ta Ayoub El Kaabi, Yusuf Yazıcı, Balsa Popovic, Clayton Fernandes ve Lorenzo Scipioni eksik.

Marsilya ve Olympiakos'un ligde kaç puanı var?

Marsilya'nın 6, Olympiakos'un puanı bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Marsilya olympiakos
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