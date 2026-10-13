Marsilya - Olympiakos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Marsilya ile Olympiakos, 15 Ekim 2026 tarihinde Orange Velodrome'da karşı karşıya geliyor.
Marsilya, bu maçta kötü formunu tersine çevirmek istiyor. Olympiakos ise son haftalarda gösterdiği performansla avantaj peşinde.
Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.
Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi.
Marsilya'nın son 5 iç saha maçında 1 galibiyet alması, ev sahibi takımın formda olmadığını gösteriyor. Öte yandan Olimpikos, son 5 deplasman maçında 3 galibiyet ile dikkat çekerek, formda bir görüntü çiziyor.
Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Pierre-Emile Höjbjerg (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Olympiakos kadrosunda Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Marsilya kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Amine Gouiri.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Marsilya 1, Olympiakos 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Marsilya 2, Olympiakos 2 gol attı.
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