Marsilya - Olympiakos Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Marsilya Perşembe 22:00 Olympiakos

Marsilya ile Olympiakos, 15 Ekim 2026 tarihinde Orange Velodrome'da karşı karşıya geliyor.

Marsilya, bu maçta kötü formunu tersine çevirmek istiyor. Olympiakos ise son haftalarda gösterdiği performansla avantaj peşinde.

Lig Durumu Marsilya 13. Fransa Ligue 1 O 6 G 2 B 0 M 4 P 6 9 Attığı Gol 8 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Marsilya 9 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı M Marsilya İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 7 – 5

Marsilya (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 6 puanla 13. sırada.

Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Yunanistan Süper Ligi 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Marsilya G M M M M tüm kulvarlar Troyes 0-2 Marsilya Fransa Ligue 1 G

Marsilya 1-2 Paris St Germain Fransa Ligue 1 M

Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi M

Rennes 1-0 Marsilya Fransa Ligue 1 M

Marsilya 2-3 Paris FC Fransa Ligue 1 M Olympiakos tüm kulvarlar Olympiakos 1-0 Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Levadiakos 0-1 Olympiakos Yunanistan Süper Ligi 1 G

Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok UEFA Avrupa Ligi G

Olympiakos 0-1 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M

Olympiakos 3-2 Volos N.F.C. Yunanistan Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Marsilya'nın son 5 iç saha maçında 1 galibiyet alması, ev sahibi takımın formda olmadığını gösteriyor. Öte yandan Olimpikos, son 5 deplasman maçında 3 galibiyet ile dikkat çekerek, formda bir görüntü çiziyor.

Eksik Oyuncular Marsilya 2 eksik Derek Cornelius Pierre-Emile Höjbjerg Olympiakos 5 eksik Ayoub El Kaabi Yusuf Yazıcı Balsa Popovic Clayton Fernandes Lorenzo Scipioni

Marsilya kadrosunda Derek Cornelius (Sakat - Kalçasından Sakat) ve Pierre-Emile Höjbjerg (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Olympiakos kadrosunda Ayoub El Kaabi (Sakat - Bacağı Kırık), Yusuf Yazıcı (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Balsa Popovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Clayton Fernandes (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Lorenzo Scipioni (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Amine Gouiri Marsilya 4 Gol 1 Asist Amine Harit Marsilya 1 Gol 1 Asist Angel Gomes Marsilya 1 Gol 1 Asist Himad Abdelli Marsilya 1 Gol 0 Asist

Marsilya kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Amine Gouiri.

İkili Rekabet 1 Marsilya 0 Beraberlik 1 Olympiakos Marsilya 2-1 Olympiakos Şampiyonlar Ligi

Olympiakos 1-0 Marsilya Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Marsilya 1, Olympiakos 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Marsilya 2, Olympiakos 2 gol attı.