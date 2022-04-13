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Martılar "Fiko" ve "Çiko"nun araba üzerindeki yumurta nöbeti güvenlik kamerasında

13.04.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Martılar "Fiko" ve "Çiko"nun araba üzerindeki yumurta nöbeti güvenlik kamerasında

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki martının bir aracın üzerindeki yumurta nöbeti, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, İncedayı Mahallesi'nde esnaflık yapan Hatice Sucuoğlu, sabah iş yerini açmaya geldiği sırada iş yerinin önünde park halindeki cipin üzerinde iki martı gördü.

Martıların aracın üzerine yuva yaptığını fark eden Sucuoğlu, durumu diğer esnaflarla paylaştı.

Araca yaklaşmaya çalışan kişilere saldıran martıların yuvasında bir tane yumurta olduğunu gören vatandaşlar, herhangi bir zarar gelmemesi için yuva ile yumurtayı iş yeri karşısında bulunan müzenin bahçesine taşıdı.

Esnafın "Fiko" ve "Çiko" adını verdiği martılar iş yerinin önündeki araçların üzerine konmaya devam ederken, esnaf martıları zaman zaman elleriyle besliyor.

İki martının araç üzerinde nöbet tuttuğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esnaf Hatice Sucuoğlu, AA muhabirine, martıların ilk kez bir aracın üzerine yumurtladıklarını gördüğünü söyledi.

Sabah işe geldiğine biraz şaşkınlık yaşadığını anlatan Sucuoğlu, "Genelde aracın üzerine konarak dururlardı. Ancak sabah geldiğimde bir baktım yuva yapmışlar. İçinde de bir tane yumurta var. Tabii aracın üzerinden o yumurta düşebilir diye korunaklı bir yere alalım dedik. Ama martılar bayağı bir tepki gösterdi." dedi.

Sucuoğlu, martıların her gün iş yerlerinin önüne geldiğini belirterek, "Buradan hiç ayrılmazlar. Yuvayı da aracımızın üzerine yapmışlar. Dişi olan martımız yuvanın yanından hiç ayrılmıyor. Diğeri de biraz gezdikten sonra onun yanına geliyor." diye konuştu.

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