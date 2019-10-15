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Martin Scorsese, Marvel filmleri için söylemini sertleştirdi: 'İzin verilmemeli'

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SİNEMA TV  | 15.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Hollywood’un en çok saygı duyulan yönetmenleri arasında olan Martin Scorsese, Marvel filmleri karşıtı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz hafta çizgi romanlardan uyarlanan ve dünyanın en çok hasılat getiren filmleri arasında yer alan yapımlar için "Bunlar sinema değil" diyen yönetmen şimdi de Marvel filmlerinin sinema salonlarını ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

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Marvel süper kahramanlarının oynadığı Avengers: Endgame adlı yapım geçtiğimiz aylarda 2.8 milyar dolarlık gelir elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olmuştu.

Bu yıl Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci gibi usta isimleri bir araya getiren yeni filmi The Irishman ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Martin Scorsese, sinema dünyasının geleceği ve Marvel yapımlarıyla ilgili gündem yaratan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz hafta Marvel filmlerinin sinema olmadığını söyleyen Martin Scorsese, açıklamalarının arkasında durup ve bir yenisini daha ekleyerek Marvel eleştirilerinde ısrarcı olmaya devam etti.

Scorsese, ilk açıklamasından sonra James Gunn ve Samuel L. Jackson gibi Marvel filmlerinde yer almış isimlerden hem de bazı sinema yazarlardan tepki toplamış olsa da, usta yönetmen bu görüşünün arkasında durmaya devam ediyor.

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The Irishman’in izleyici ile buluştuğu 63. BFI Londra Film Festivali’nde Robert De Niro ve Al Pacino ile birlikte bir basın toplantısına katılan Scorsese, Marvel filmlerinin sinema olmadığı yönündeki açıklamalarını yineledi. Yönetmen, bu filmlerin sinemaları ele geçirmesine izin vermememiz gerektiğini ifade etti. Bu konuda sinema salonu işletmecilerine iş düştüğünü belirten usta yönetmen, sinema salonlarının anlatısı olan filmlere yer vermesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame Martin Scorsese Marvel

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Filmleri satamamış yazık.
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