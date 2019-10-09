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Martin Scorsese'nin sözlerine Robert Downey Jr. cevap verdi

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SİNEMA TV  | 09.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Iron Man’i canlandıran Robert Downey Jr., usta yönetmen Martin Scorsese'nin mantıklı konuşmadığını düşünüyor!

Robert Downey Jr, Usta yönetmen Martin Scorsese'nin Marvel filmlerinin sinema olmadığını yönündeki sözleri hakkındaki sessizliğini bozdu.

Taksi Şoförü, Zindan Adası ve Köstebek gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni Martin Scorsese, geçtiğimiz günlerde Marvel filmlerinin sinema ile ilgisi olmadığını söyleyerek büyük bir polemiğin fitilini ateşlemişti.

27 Kasım'da vizyona girecek The Irishman'ın yönetmeni Martin Scorsese'nin "Marvel filmlerini izleyemiyorum. Denedim, biliyor musunuz? Ama bu sinema değil" sözlerinin yankıları devam ediyor. James Gunn ve Samuel L. Jackson'dan sonra Marvel ekibinin Iron Man'i (Tony Stark) Robert Downey Jr polemiğe katıldı.

Samuel L. Jackson'dan Martin Scorsese'ye Marvel cevabıSamuel L. Jackson'dan Martin Scorsese'ye Marvel cevabı

Avengers: Endgame ile Marvel evreninden ayrılan 54 yaşındaki oyuncu Martin Scorsese’nin sözlerine şöyle yanıt verdi;

Scorsese'nin görüşlerini takdir ediyorum. Bence farklı bakış açıları konusunda ihtiyaç duyduğumuz şeyleri içeriyor... Söylemenin hiçbir mantığı yok... Tabii ki başarıyı kıskandığı falan yok. O Martin Scorsese. Bu arada, tür filmlerinin nasıl olduğu konusunda söylenecek çok şey var ve eğer bir problem varsa problemin bir parçası olma konusunda mutluyum.

Avengers'ın Iron Man'i konunun sanatın formuyla ilgili olduğunu söyledi ve ekledi: Canavarı yok etmeye gelip, rekabeti ortadan bu yolla kaldırıyorsan bu harika bir olaydır.

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Anahtar Kelimeler:
Martin Scorsese Robert Downey Jr Marvel

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