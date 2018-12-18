Martin Skrtel için Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi!

Fenerbahçe’nin yıldız stoperi Martin Skrtel konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. Slovak yıldız için İspanyol devi Barcelona’nın devreye girdiği öne sürüldü.

Katalan basınında yer alan haberlerde, devre arası transfer döneminde Barça’nın deneyimli bir savunmacı istediği ve listesine Skrtel’i aldığı kaydedildi. Barça'nın, tecrübeli bir ismi stopere katmak istediği ve devre arasında da harekete geçeceği dile getirildi.

Barcelona’nın Fenerbahçe’den Skrtel'in dışında Zenit’ten Ivanovic’i de listesine aldığı belirtildi. 34 yaşında olan iki defans oyuncusundan birinin ocak ayında kadroya katılacağı aktarıldı.

Barcelona’da mevcut kadroda Umtiti ve Vermaelen’in sakatlıklarının bu transferi zorunlu kıldığı da vurgulandı. Skrtel ile Fenerbahçe’nin sözleşmesi de sezon sonunda sona eriyor.

(Güneş)





