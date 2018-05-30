SPOR

Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.05.2018 08:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Srktel için İngiltere'den çarpıcı bir transfer iddası geldi. Newcastle United, Fenerbahçeli savunmacıya talip oldu.

Premier Lig ekibiyle anlaşma masasında!

Fenerbahçeli futbolcu Ada yolcusu

1 / 4

Yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede.

Yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede.
2 / 4

Yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Martin Skrtel, Ada yolcusu...

Yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Martin Skrtel, Ada yolcusu...
3 / 4

Slovak futbolcunun Liverpool'dan eski hocası Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'ın bu transferde devreye girdiği iddia edildi.

Slovak futbolcunun Liverpool'dan eski hocası Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'ın bu transferde devreye girdiği iddia edildi.
4 / 4

Sarı-lacivertlilerde bonuslarla birlikte 4 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun, Benitez'in takımında forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. (FOTOMAÇ)

Sarı-lacivertlilerde bonuslarla birlikte 4 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun, Benitez'in takımında forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. (FOTOMAÇ)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Martin Skrtel Newcastle United

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

Dua Lipa'dan Marco Asensio açıklaması!

Nijerya'nın hocası Gernot Rohr'dan Rus kız yasağı!

Nijerya'nın hocası Gernot Rohr'dan Rus kız yasağı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede

Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede

Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Ali Koç: Sportif direktörü salı günü açıklayacağım

Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman ve transfer açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman ve transfer açıklaması!

Ali Koç: "Fenerbahçe markası erozyona uğradı"

Ali Koç: "Fenerbahçe markası erozyona uğradı"

Ozan Tufan'dan tarihi karar!

Ozan Tufan'dan tarihi karar!

Ali Koç'tan Gökhan Gönül itirafı

Ali Koç'tan Gökhan Gönül itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.