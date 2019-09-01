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Martin Skrtel'in Atalanta'dan ayrılacağı iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 01.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İtalya Serie A takımlarından Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel'in macerası çok kısa sürdü. La Gazzetta dello Sport ve İtalya'dan çok sayıda kaynak Atalanta'nın Martin Skrtel ile sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.

Martin Skrtel'in Atalanta'dan ayrılacağı iddia edildi

Martin Skrtel'in Atalanta macerası kısa sürüyor. Slovak futbolcu İtalyan ekibinden ayrılıyor.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atalanta ile masaya oturan ve Serie A ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayan Skrtel, kulübüyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme kararı aldı. Oyuncunun Atalanta ile yola devam etmek istemediği iddia edildi.

34 yaşındaki futbolcu sözleşmesi bittikten sonra yeni kontrat için Fenerbahçe ile masaya oturmuş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Atalanta'nın fesih açıklamasını kısa süre içinde yapması bekleniyor.

9 Ağustos'ta İtalyan takımına imza atan Martin Skrtel yeni takımında henüz maça çıkmadı.

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Martin Skrtel atalanta

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