SPOR

Martin Skrtel VAR kararı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.01.2019 22:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı iki Türkiye Kupası müsabakasında da kırmızı kart kart gördü. Rövanş maçında Martin Skrtel, VAR kararı sonrası direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Martin Skrtel VAR kararı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan iki müsabakada da sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Eljif Elmas’ın ardından ikinci maçta ise Martin Skrtel kırmızı kart gören bir diğer isim oldu.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ikili mücadele sırasında rakibine dirsek atan Skrtel, hakem Serkan Tokay tarafından sarı kart gördü. Ardından pozisyonu VAR ekranlarından izleyen hakem, kartın rengini değiştirdi ve kırmızı kart ile Skrtel'i oyundan attı.

Kırmızı karttan sonra Ersun Yanal, savunmaya hamle yapmak için Andre Ayew'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oyuna dahil etti.

Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin hafta sonunda Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Slovak oyuncunun en az 1 maç daha sahalardan uzak kalması ve Göztepe maçında da cezalı olması bekleniyor.

PARTNEREn güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'En güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'
F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! ElendilerF.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Martin Skrtel

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

Beşiktaş Avrupa devleri arasına girdi!

Başakşehir'e büyük şok

Başakşehir'e büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Fenerbahçe'den Tolgay ve Serdar Aziz sözleri

Fenerbahçe'den Tolgay ve Serdar Aziz sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Martin Skrtel VAR kararı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı

F.Bahçe iki maçta da kızardı!

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçında Michael Frey sakatlandı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Genç yıldıza çılgın talip!

Genç yıldıza çılgın talip!

Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın cezasını 1 maça indirdi

Tahkim'den Eljif Elmas müjdesi!

Hakan Bilal Kutlualp Serdar Aziz transferini duyurdu

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.