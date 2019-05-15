SPOR

Marwane Saadane: VAR'a rağmen bu kararlar utanç verici

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 15.05.2019 21:44 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Marwane Saadane, Galatasaray maçıyla ilgili konuşarak, hakem kararlarının yanlış olduğunu ve bu olayın Türk Futbolu adına utanç verici olduğunu ifade etti.

Marwane Saadane: VAR'a rağmen bu kararlar utanç verici

Çaykur Rizespor ligde bu hafta oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Marwane Saadane antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçı yorumlayan Saadane, sezon sonu öncelik olarak Çaykur Rizespor’da kalmak istediğini belirtti. Saadane açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Olan her şeyi bizim gördüğümüz gibi herkes gördü. Karşılaşmanın hakemi gerçekten çok yanlış kararlar aldı. İki penaltı kararı gerçekten yanlıştı. Üstelik VAR’a gidip bu kararları vermesi Türk Futbolu adına utanç verici. Alınabilecek 6 puan var. Biz bu puanları alıp en iyisini yapmak istiyoruz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından teklifler var ama ben şu anlık bunları düşünmüyorum. Sadece lig bitimine kadar ki başarıyı düşünüyorum. Önceliğim Rizespor’da kalmak olacaktır.”

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!
Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağızRizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Marwane Saadane

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Süper Lig'de ayrılık

Süper Lig'de ayrılık

G.Saray- Başakşehir maçının hakemi belli oldu

G.Saray- Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Akhisarspor'un golü sonrası olay

VAR tepkisi! Utanç verici

VAR tepkisi! Utanç verici

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!

Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Okuyucu Yorumları 11 yorum
De get işine... 8taştan 7 yemeniz ayıp değil demi... Gs maçina özel pirim vermeniz ayıp değil demi gerizekalılar
BU KULÜPLERE HAKTIR HAKEMLERİN KÖTÜ OLMASI.SEZON BAŞINDA GS NİN TEPKİLERİNE 2-3 KULÜP HARİCİNDE DESTEK ÇIKAN OLMADI.O NEDENLE DAHA BETER OLUN DERİM.
Evet utanç verici ama maçlarını bu şekilde kazanan cincon saray çok mutlu neyse Avrupa kupalarına da gittiğinde Edirne den geri dönüyor ????????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marwane Saadane: VAR'a rağmen bu kararlar utanç verici

VAR tepkisi! Utanç verici

Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!

Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!

Rizespor Asbaşkanı'ndan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Okan Buruk: Türk futbolu adına herkesin üzüldüğü bir hakem sahadaydı

Okan Buruk'tan hakeme tepki

Hasan Kartal: Silahım olsa hakem Serkan Çınar'ı vururdum

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için resmi teklif yok

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.