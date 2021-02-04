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Masa Tenisi Millî Takımı olimpiyat kampında

04.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Masa Tenisi Millî Takımı olimpiyat kampında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türkiye Masa Tenisi Erkekler A Millî Takımı Teknik Direktörü Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türkiye Masa Tenisi Erkekler A Millî Takımı Teknik Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Erim’in çalıştırdığı milli takım, 2021 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak için aralıksız çalışıyor.
İstanbul’da kampa giren Masa Tenisi Milli Takımı’nın, olimpiyat şampiyonaları için sıkı bir antrenman temposuyla çalıştıklarına işaret eden Teknik Direktör Erim, Türkiye’yi başarıyla temsil etmek ve masa tenisine olan ilgiyi arttırmak istediklerini belirtti. Türkiye Masa Tenisi Erkekler A Millî Takımı’nın çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Vedat Erim, hedeflerinin, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılacak olan 2021 Olimpiyat Oyunları’na katılarak başarılı sonuçlar elde etmek olduğunu söyledi.

Masa Tenisi Millî Takımı olimpiyat kampında

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