Mascarpone nedir? Mascarpone nasıl yapılır?

Mascarpone nedir diye merak edenler için; İtalyan kaymağı olarak da bilinen lezzetli bir peynir çeşididir. Marketlerdeki mascarpone fiyat aralığı size fazla geliyorsa ya da hazır gıdalar almayı tercih etmiyorsanız, bu peyniri evde kolayca yapabilirsiniz. Bunun için verilen tarifi uygulamanız yeterli! Mascarpone Peyniri Hakkında Merak Edilenler Mascarpone, bir çeşit İtalyan peyniridir. Tadı kaymak veya kremaya yakın olan bu peynir, herkes tarafından çok beğenilir. Kremaya benzer şekilde sarımsı bir renktedir. Mascarpone peyniri nedir dendiğinde akla gelen diğer bir özellik de bu peynirin tatlılarda, özellikle de tiramisu ve cheesecake yapımında kullanıldığında damakta muhteşem etkiler bırakan, enfes lezzetler yarattığıdır. Bu ürün, 16. yüzyıldan beri İtalya’da inek sütünden, özel teknikler kullanılarak üretilir. Yumuşak ve kadifemsi kıvamı ile içine konulduğu tatlılarda ve tuzlu yemeklerde müthiş lezzetler yaratılmasına yardımcı olur. Ayrıca pH değeri diğer peynirlerden yüksek olduğundan, daha nötr bir tat sunarak tatlı ya da tuzlu birçok yemekte kullanım imkanı sunar. Mascarpone peyniri, Avrupa’da çok tüketilen bir peynir çeşidi olup orada heavy cream adı verilen bir krema ile yapılır. Ancak bu krema çeşidi ülkemizde bulunmadığı için, normal kremayla da aynı lezzete ulaşabilirsiniz. Ekonomik değeri yüksek olan mascarpone, ülkemizdeki marketlerde çok sık bulunan bir ürün değildir. Marketlerde zor bulunan bu ürünü, siz de aşağıdaki mascarpone tarifi ile evinizde gönül rahatlığıyla yapabilir, dilediğiniz tatlıda ya da tuzlu yemekte kullanabilirsiniz.

Mascarpone Tarifi Malzemeler 4 Paket Krema

5 yemek kaşığı limon suyu Mascarpone Yapımı Mascarpone yapımı kolay bir işlem olmasına rağmen, kıvam alması için beklenen süre biraz uzun sürebilir. Ancak sonunda oluşan lezzet düşünülünce, bu bekleme süresine değen bir tat olduğu ortadadır. Çelik bir tencerenin içerisine 3-4 parmak su konur.

Su kaynamaya başladıktan sonra üzerine cam bir kase konur. Kasenin tencerenin tabanına değmemesine dikkat edilmelidir.

Ocak kısık ateşe alınır ve 4 paket krema kasenin içerisine ilave edilir.

Krema, kaynamadan, kenarından baloncuklar çıkana kadar karıştırılarak ısıtılır. Derece ile ölçüp 85 derece ise kapatabilirsiniz.

Ocağı kapattıktan sonra hemen 5 yemek kaşığı limon eklenir ve karıştırılır.

Boza kıvamına gelince tencerenin üzerine havlu konup kapağı kapatılır. Buzdolabında 1 gün bu şekilde bekletilir.

Bu şekilde koyu bir kıvama gelen peynir daha sonra derin bir kaba koyulan tülbente alınıp uçlarından çekilip sıkıştırılarak süzülür. Bu haliyle bir gece bekletilir.

Tüm bu işlemlerin sonucunda marketlerde hazır satılan haliyle aynı lezzette olan peyniriniz hazır! Mascarpone Peyniri Püf Noktaları Mascarpone yapımında en önemli nokta, kremanın kaynamamasına özen göstermektir. Bu tarifi kase kullanmadan, kremayı doğrudan tencereye koyarak da ısıtabilirsiniz. Ancak bu durumda kesinlikle kaynamamasına dikkat etmelisiniz. Yaklaşık 80-85 derece civarına geldiğinde ocağı kapatmanız gerekir. Mascarpone peynirinin içinde tuz olmadığı için taze tüketmeniz gerekir. Tüketim süresi 3-4 gün olarak tavsiye edilir. Mascarpone Nerede Kullanılır? Mascarpone peyniri bir İtalyan lezzeti olup daha çok tiramisu yapımında kullanılır. Mascarpone cheese kek veya benzeri tüm tatlılarda da kullanılabilir. Ayrıca pasta, brownie, kek, tart, muffin tariflerinde hatta lazanya, pizza, makarna gibi tuzlu yemekler yaparken de kullanabilirsiniz. Bunun yanında kahvaltı sofralarına da çok yakışan mascarpone, domates ve salatalığın yanında ekmeğe sürülerek ya da kızarmış ekmeğin üzerinde reçel veya bal ile yendiğinde de damak zevkinize hitap eden bir etki bırakır.

Mascarpone Nerede Satılır ve Fiyatı Nedir Bu peyniri marketlerde bulmak biraz zordur. Sadece belirli bir kaç firma tarafından üretilen bu ürünü daha çok restoranlar satın alır. Ekonomik değeri diğer peynir çeşitlerine göre biraz daha fazladır. Farklı markalara göre ya da ürün gramajına göre mascarpone fiyat çeşitliliğine sahiptir. Mascarpone Alternatifleri Fiyatı diğer peynir çeşitlerine göre bir miktar daha fazla olduğundan mascarpone yerine ne kullanılır sorusu sıkça sorulan sorulardandır. Mascarpone peyniri yerine labne peyniri de kullanabilirsiniz. Tatları benzer olmasına rağmen mascarpone peyniri daha pahalıdır. Ancak labne peyniri biraz tuz içerirken mascarpone daha çok tereyağı gibi bir tada sahiptir. Labnenin haricinde tuzlu yemeklerde kullanılacaksa, mascarpone yerine krem peynir de kullanılabilir. Siz de mascarpone peynirinin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bunun yerine labne ya da krem peynir tercih edebilir ya da yukarıda sizler için hazırladığımız tarifle, evde kendi mascarpone peynirinizi yapabilirsiniz. Mascarpone Tiramisu Tarifi ve Yapılışı Aşağıda sizin için verilen mascarpone tiramisu tarifi ile damak zevkinize layık, leziz bir tiramisu yapabilirsiniz.