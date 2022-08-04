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  4. Maserati, 2023'te Fanatec GT2 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Maserati, 2023'te Fanatec GT2 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

04.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maserati, 2023'te Fanatec GT2 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

İSTANBUL (AA) - Maserati, hız ve motor sporları tutkunu müşterileri için geliştirdiği MC20'nin GT2 versiyonu ile 2023 yılında ilk kez Fanatec GT2 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

Şirket açıklamasına göre, sınıfının en iyi özelliklerinin taşıyan MC20 GT2, Maserati'nin GT yarışlarına dönüşünü ve markanın yeni dönemini olduğu kadar, 2004 ile 2010 arasında MC12 ile FIA GT şampiyonalarında elde ettiği zaferler arasındaki bağı da simgeliyor.

MC20 GT2'nin genleri sınıfının en iyi özelliklerini miras alan yol versiyonuna dayanıyor. Buna, yeni Maserati Twin Combustion (MTC) teknolojisine sahip yenilikçi Nettuno motor ve karbon fiber monokok yapı gibi yenilikçi teknolojileri de dahil ediyor. MC20 GT2 ile 2005, 2006 ve 2008 yılları olmak üzere üç kez 24 Saat Spa'yı kazanan MC12 ile MC20 arasındaki bağı vurgulayan Maserati, motor sporları tarihinin en önemli kilometre taşlarına sahip köklü geçmişine ek olarak yeni "Maserati Corse" çağını başlatıyor.

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