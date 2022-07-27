Mask tiyatrosu "Sersemler Evi", İstanbul'da ilk kez AKM'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Mask tiyatrosu oyunu Sersemler Evi, Erzurum'dan sonra İstanbul'da ilk kez Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının yarın ve 29 Temmuz'da sahneleyeceği oyun, mask tiyatrosunun önde gelen temsilcilerinden Toby John Wilsher tarafından yazılıp, yönetildi.

Oyuncuların maskelerle, diyalogsuz olarak sahneye koyacakları "Sersemler Evi", seyircilere farklı bir deneyim sunacak.

Hayaletli bir evde yaşanan ilginç olayları konu edinen oyun, Erzurumlu bir öğrencinin hikayesini odağına alıyor ve Hollanda'da geçiyor.



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